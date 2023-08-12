Схрон с оружием обнаружили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента УИС по ВКО совместно с полицейскими обнаружили тайник с оружием в г. Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Тайник был расположен в 18 км от областного в районе с. Самсоновка, под мостом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДП ВКО, учреждения «17 КУИС МВД РК и следственно-оперативной группы Левобережного ОП УП г.Усть-Каменогорска был обнаружен предмет похожий на огнестрельное оружие «обрез».

Как показала экспертиза, изъятое оружие является обрезом гладкоствольного курского охотничьего ружья модели «ЗК». Обрез изготовлен еще в XX веке, самодельным способом, путем укорачивания ствола и удаления приклада, и является пригодным для производства выстрелов.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств).

«По предварительным данным, оружие хранилось более двух лет. За этот месяц это второй тайник, обнаруженный и ликвидированный совместно с сотрудниками полиции», - рассказал Ернар Ибраев заместитель начальника учреждения №17 КУИС МВД РК.