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    Схрон с оружием обнаружили в Петропавловске

    5 Апреля 2023, 13:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На окраине Рабочего поселка в Петропавловске сотрудники полиции и КНБ обнаружили обмотанный скотчем черный тканевый мешок с оружием внутри, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка получили оперативную информацию о схроне оружия. При проверке она подтвердилась. В мешке находились обрез охотничьего ружья, пистолет, предположительно марки «Байкал», револьвер неустановленной марки, муляж гранаты РГД-5, боеприпасы к гладкоствольному и нарезному оружию: 30 патронов калибра 7,62 мм, 53 патрона 16-го калибра, два патрона 12-го калибра, шесть патронов калибра 5,6 мм и 145 патронов калибра 9 мм.

    «Оружие и боеприпасы изъяты. По ним будет назначена судебно-баллистическая экспертиза. Предстоит проверить, пригодны ли они к использованию, не использовались ли для совершения преступлений. Ведется работа по установлению лица, виновного в незаконном обращении с предметами вооружения. Проводится досудебное расследование по уголовной статье, санкция которой подразумевает наказание от штрафа в размере до 5 тысяч МРП (17,2 млн тенге) до лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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