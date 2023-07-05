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    Схрон с оружием нашли на заброшенной автозаправке близ Жаркента

    5 Июля 2023, 15:42

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Схрон с оружием нашли на заброшенной автозаправке близ Жаркента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ обнаружили в Панфиловском районе ружейный схрон.

    «Тайник с двуствольным обрезом, а также травматическим пистолетом STREAMER 1014 с 9 патронами был обустроен на заброшенной автозаправочной станции близ Жаркента. По факту начато расследование. Найденное оружие направлено на экспертизу», - говорится в сообщении полиции.

    В полиции также напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, а также основные (составные) части к нему, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состав иного правонарушения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Жетысуская область
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