Схрон с оружием нашли на заброшенной автозаправке близ Жаркента

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Схрон с оружием нашли на заброшенной автозаправке близ Жаркента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ обнаружили в Панфиловском районе ружейный схрон.

«Тайник с двуствольным обрезом, а также травматическим пистолетом STREAMER 1014 с 9 патронами был обустроен на заброшенной автозаправочной станции близ Жаркента. По факту начато расследование. Найденное оружие направлено на экспертизу», - говорится в сообщении полиции.

В полиции также напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, а также основные (составные) части к нему, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится состав иного правонарушения.