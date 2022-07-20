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    Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области

    20 Июля 2022, 16:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории кладбища.

    Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal, 1 светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12 калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Видео МВД РК
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