Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

«Осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности, в ходе личной беседы рассказал сотрудникам учреждения №17 КУИС МВД РК, что ранее отбывавший с ним наказание осужденный спрятал оружие на окраине города еще прошлым летом. Информация подтвердилась», - сообщили в ведомстве.

Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе заброшенного дома. Полицейские изъяли гладкоствольное ружье и более 10 патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.

«На данный момент назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», – проинформировал и.о. начальника учреждения №17 КУИС МВД РК Ернар Ибраев.