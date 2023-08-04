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    Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на окраине Караганды

    4 Августа 2023, 08:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 3 августа сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области совместно с оперативным управлением КУИС МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесопосадке на окраине города обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Из тайника следственно-оперативной группой изъято обрез гладкоствольного ружья марки «Байкал», двуствольный карабин марки «Соваж», обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщает полиция.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Видео МВД РК Караганда
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