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    Схрон рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

    4 Октября 2021, 20:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

    «23 сентября 2021 года в ходе совместных мероприятий департамента Погранслужбы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов с. Аташ Тупкараганского района в холодильном оборудовании обнаружена рыба осетровых пород общим весом 215 кг. По данному факту ОП Тупкараганского района начато досудебное расследование по ч.3 ст.339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами» Уголовного кодекса и назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Пограничники Мангистауская область
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