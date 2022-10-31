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      Акмолинская область

    Схрон оружия обнаружили на трассе акмолинские полицейские

    31 Октября 2022, 20:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Схрон оружия обнаружили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе ОПМ «Участок» на объездной Карасайской трассе обнаружили арсенал оружия. В бетонном водосточном тоннеле полицейскими обнаружено четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20 калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12 калибра.

    Департамент полиции Акмолинской области начал досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.


    Фото: polisia.kz
    Акмолинская область Борьба с преступностью
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