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    • Схрон огнестрельного оружия нашли в Нур-Султане

    12 Августа 2022 14:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cотрудники столичного управления криминальной полиции, Департамента Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны в лесопосадках вдоль трассы «Алматы – Екатеринбург» обнаружили тайник с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «В ходе осмотра в найденном тайнике находились две единицы оружия: охолощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие) и сигнальный пистолет «МР-371» (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм). Оба предмета оружия пригодны для стрельбы. По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

    Ранее сообщалось, что с 8 августа по 8 сентября на территории Нур-Султана полицейские совместно со специальными службами проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».


    Фото: polisia.kz
    #Нур-Султан #Борьба с преступностью #МВД РК
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