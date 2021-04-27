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    Схрон браконьеров с тремя тоннами рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

    27 Апреля 2021, 12:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных мероприятий департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области, департаментов КНБ и полиции этой же области обнаружен схрон с тремя тоннами рыб осетровых пород, хранившихся в промышленных холодильных установках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Компетентными органами начато досудебное расследование, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по определению круга лиц, причастных к незаконной добыче и реализации биоресурсов.

    Территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ работа по пресечению браконьерской деятельности в казахстанской части Каспийского моря продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Пограничники Мангистауская область
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