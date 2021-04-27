Схрон браконьеров с тремя тоннами рыбы осетровых пород обнаружили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе совместных мероприятий департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области, департаментов КНБ и полиции этой же области обнаружен схрон с тремя тоннами рыб осетровых пород, хранившихся в промышленных холодильных установках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Компетентными органами начато досудебное расследование, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по определению круга лиц, причастных к незаконной добыче и реализации биоресурсов.

Территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ работа по пресечению браконьерской деятельности в казахстанской части Каспийского моря продолжается.