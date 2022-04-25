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    Схрон боеприпасов обнаружили в Алматинской области

    25 Апреля 2022, 19:33

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские в Алматинской области обнаружили боеприпасы, похищенные во время январских событий. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По его словам, 13 апреля текущего года сотрудники департамента при проверке оперативной информации в районе села Байтерек Енбекшиказахского района обнаружили и изъяли гранату и 59 патронов калибра 5,45 мм, похищенных злоумышленниками во время январских беспорядков в г. Алматы.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение боеприпасов)», - резюмировал генерал-майор полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК
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