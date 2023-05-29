Схожие алфавиты на основе латиницы помогут культурному сближению тюркских народов – Шаин Мустафаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит первое заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира. Комиссия планирует выработать пакет предложений и рекомендаций при переходе на латиницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переход на новый алфавит – это всегда внутреннее дело самого государства. Каждое государство решает этот вопрос для себя. Наша задача – выработать пакет предложений, рекомендаций. Если какое-либо из тюркских государств примет такое решение, то этими рекомендациями можно будет воспользоваться, чтобы выбрать максимально оптимальный, рациональный вариант алфавита. Каждое государство, конечно, будет самостоятельно решать, какой алфавит принимать и в какой форме, но мы бы хотели, чтобы алфавиты, если все государства будут переходить на латинский алфавит, были максимально близки друг другу, взаимопонятны для представителей разных тюркских народов», - сказал в кулуарах заседания президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев.

Он напомнил, что в течение нескольких столетий тюркские народы пользовались арабским алфавитом. Он был понятен для всех тюркских народов. Представители интеллигенции, образованные слои общества свободно могли читать прессу, книги, которые издавались в разных тюркских государствах, благодаря единству алфавита.

«Сегодня если алфавиты будут серьезно отличаться друг от друга, то представителям наших народов будет довольно сложно понимать литературу, прессу, письменную культуру. В случае сближения этих алфавитов, эти контакты будут более свободными и легкими. Это даст возможность для культурного сближения наших народов и культурной интеграции всего тюркского мира», - добавил спикер.

Он подчеркнул, что вопрос о переходе алфавитов тюркских народов на латинскую основу возник еще в конце XIX – начале XX веков. В 1926 году на первом тюркологическом съезде, который состоялся в Баку и в котором принимали участие представители всех тюркских народов, приняли решение о том, чтобы тюркские народы перешли на латиницу. До 1939-1940 годов все мусульманские народы бывшего Советского Союза пользовались латинским алфавитом, который затем был заменен на кириллицу. После обретения в 1991 году независимости перед странами снова встал вопрос о смене алфавита.

В конце прошлого года, уникальные кадры тюркологического съезда в 1926 году в Баку с участием Ахмета Байтурсынова показал телеканал Jibek Joly. Долгие годы стенограммы съезда были под грифом «совершенно секретно». Они были рассекречены два год назад. На ту встречу прибыли более 100 делегатов, чтобы обсудить важные для братских стран вопросы, в том числе интеграции, сближения и языка. Казахстанскую делегацию возглавил Ахмет Байтурсынов. Позже участники съезда были репрессированы. Из 130 делегатов в живых остались только трое.