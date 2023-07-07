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    Шоу дронов в Астане: более 25 тыс. человек увидели представление в небе

    7 Июля 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны для жителей и гостей столицы было организовано уникальное и беспрецедентное шоу дронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Шоу дронов, которое прошло на площади «Қазақ елі», украсило столичное небо.

    «Беспилотники в столичном небе изображали разноцветные объекты и освещали ночное небо. Дроны также демонстрировали изящные здания столицы через иллюминатор. Мне очень понравилось это праздничное шоу», - поделился впечатлениями житель города Абай Кадыр.

    Дроны показывали в ночном небе знаковые объекты столицы. В праздничной программе приняли участие 500 дронов.

    Шоу дронов было организовано за счет спонсорских средств. Более 25 000 человек приняли участие в праздничном концерте Open Air и шоу дронов у монумента «Қазақ елі».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана День столицы
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