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    Шоу дронов показали в Астане

    7 Июля 2023, 01:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотни дронов, всего 500 штук, взлетели в небо над Дворцом мира и согласия, создавая великолепные световые фигуры, которые отразили богатую культурную и архитектурную историю Казахстана. В шоу вошли изображения узнаваемых культурных символов, знаменитых сооружений города Астаны, а также орнаменты, расцветающие в небесах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Геоскан-Казахстан».

    Мероприятие, прошедшее 6 июля, стало одним из главных событий города для всех жителей и гостей столицы, поразив своей непревзойденной красотой и техническим мастерством.

    Световое шоу дронов стало не только великолепным зрелищем, но и символом развития и достижений Астаны. В течение последних 25 лет город пережил впечатляющие изменения и стал культурным и экономическим центром Казахстана. Это мероприятие позволило отметить эти достижения и вдохновить жителей столицы на будущее.

    «Мы гордимся возможностью организовать это удивительное шоу дронов в честь 25-летия нашего любимого города Астаны. Наша команда трудится над созданием захватывающих визуальных эффектов, которые поразят и вдохновят зрителей. Мы надеемся, что световое шоу дронов станет незабываемым событием для всех, кто присоединится к празднованию этого особенного момента в истории Астаны», - сказал генеральный директор «Геоскан-Казахстан» Сергей Крыцкий.

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    Публикация от АСТАНА | ASTANA 01 (@astana_arbat)

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Видео Общество
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