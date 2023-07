Шоу Димаша Кудайбергена «Stranger» состоялось в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - В Куала-Лумпуре прошел сольный концерт известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. На Axiata Arena впервые прозвучали казахские народные инструменты, а также песни на казахском и многих других языках мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Гости из разных стран прибыли в гостеприимную Малайзию, чтобы познакомиться с многогранной программой Димаша и увидеть шоу мирового уровня, которое стартовало в сентябре прошлого года на родине певца, и теперь путешествует по планете, в полной мере отражая свое название – «Stranger».

Программа шоу удивляет и восхищает зрителя своим разнообразием. Димаш Кудайберген исполнил композиции на семи языках в разных стилях и жанрах.

Каждый поклонник артиста смог найти этим вечером для себя что-то новое и в то же время насладиться новым звучанием песен.

На концерте в исполнении Димаша Кудайбергена прозвучали произведения авторов из Европы и Америки «Golden», «If I never breathe again», «S.O.S». Глубокая и печальная «Autumn strong» японского автора Кодзи Тамаки навеяла воспоминания об участии Димаша в проекте «I am a Singer», также как и композиции из китайского альбома артиста «Screaming», «Let it be» и знаковый саундтрек на китайском языке «Battle of Memory».

Произведения композитора Игоря Крутого занимают значительное место в творчестве Димаша. Начиная с заглавной песни шоу «Stranger», многоголосой «Olympico», а также захватывающего дух великолепного вокализа «Ave Maria», и, конечно, любимой всеми Dears «Любовь уставших лебедей», которую после окончания номера пел хором весь международный зал.

Гостьей концерта стала малазийская певица с мировым именем Сити Нурхализа, которая исполнила свой великолепный хит «Bukan Cinta Biasa» и традиционную песню «NIRMALA».

Димаш всегда подчеркивает, что его основная задача – познакомить мирового зрителя с культурой своей родной страны, с творчеством его земляков. В программе шоу зрители услышали и спели вместе с артистом народную песню на казахском языке «Дайдидау» и «Дурдараз» в современной обработке, а также песни казахстанских композиторов «Махаббат бер маған» Айгуль Бажановой, «Fly Away» Едильжана Габбасова и «Zhalyn», которую он написал вместе с Димашем.

Свою первую работу представил молодой композитор Абильмансур Кудайберген, аккомпанируя старшему брату в песне «Together».

После исполнения особо трогательных произведений на родном языке Димаш обратился к поклонникам со словами благодарности за поддержку в трудные дни после потери его любимого дедушки.

«Концерт мог бы не состояться, но благодаря вашей поддержке все идет как надо. Наш папа всегда говорил – если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина», - сказал артист.

И конечно, произведения самого Димаша «Ұмытылмас күн», один из припевов которой прозвучал на китайском языке, «Give me your love» и «Be with me» на протяжении всего вечера были яркими акцентами шоу.

В заключительной части шоу прозвучали крупные композиторские работы «El amore en ti» на испанском языке и реквием «The story of one sky», который в этот вечер звучал особенно пронзительно.

Напомним, недавно Димашу Кудайбергену вручили в Малайзии медаль за исполнительское искусство.