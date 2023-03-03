Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде

ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Шотландия стала первой страной в мире, которая прекратила использование в больницах анестетика десфлуран (препарат для ингаляционного наркоза) из-за угрозы, которую он представляет для окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, газ, используемый для проведения ингаляционной анестезии, обладает потенциалом глобального потепления в 2500 раз больше, чем углекислый газ.

Отмечается, что отказ от применения этого препарата в Шотландии сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, равные выбросам 1700 домов в год.

За последние несколько лет более 40 больничных трестов в Англии и ряд больниц в Уэльсе прекратили использование этого анестетика.

Национальная служба здравоохранения Англии введет запрет на применение препарата с 2024 года. Использование анестетика разрешено только при исключительных обстоятельствах.

Согласно анализу Национальной службы здравоохранения об использовании десфлурана в 2020 году, запрет на его применение в Англии приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, равных выбросам выброшенных при электроснабжении 11 000 домов каждый год.

Другие страны, в том числе многие европейские, скорее всего, предпримут аналогичные шаги в ближайшие несколько лет, пишет BBC News.

Доктор Кеннет Баркер , анестезиолог и клинический руководитель шотландской национальной программы зеленых театров , был потрясен, обнаружив, что анестетик, который он использовал более 10 лет для многих крупных и плановых операций, был настолько вредным для окружающей среды. Он решил немедленно прекратить его применение, и многие коллеги-анестезиологи поддержали его.

Многие больницы уже перешли на безопасные и эффективные средства для ингаляционной анестезии с меньшим потенциалом глобального потепления, такие как севофлуран, или на использование альтернативных анестетиков и более эффективного оборудования. Севофлуран обладает потенциалом глобального потепления, в 130 раз превышающим потенциал углекислого газа.

Доктор Хельги Йоханссон, вице-президент Королевского колледжа анестезиологов, сказал, что все больше и больше анестезиологов по всей Великобритании осознают масштабы ущерба, который препарат может нанести окружающей среде, и решили прекратить его использование. Йоханссон предупреждает, что это всего лишь начало и просто «капля в море выбросов парникового газа».