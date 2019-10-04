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    ШОС является примером успешного сотрудничества в Азии – Касым-Жомарт Токаев

    4 Октября 2019, 01:05

    СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Шанхайская организация сотрудничества является примером успешного сотрудничества в Азии. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Говоря о перспективах развития сотрудничества на пространстве Азии, К. Токаев подчеркнул роль Шанхайской организации сотрудничества.

    «Что касается ШОС, она тоже расположена в Азии. На мой взгляд, я думаю, вы согласитесь, это пример успешного сотрудничества и взаимодействия», - сказал Президент РК.

    «Секрет в том, что именно в этой организации присутствуют взаимное доверие и наличие общих целей, а также желание достичь положительного результата в том, что касается универсальной повестки данной организации. Поэтому необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии», - заключил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

    Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

    Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

    Фото - с Facebook-страницы пресс-секретаря Президента РК Берика Уали

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ШОС Президент Казахстана Россия
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