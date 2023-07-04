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    ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития -  Президент РК

    4 Июля 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня. На долю наших государств приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли», - сказал Президент Казахстана.

    «Уверен, обладая значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества. В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряженности, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов», - подчеркнул Глава государства.

    По словам К. Токаева, обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа – равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.

    «В этой связи нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН. Как государство, стоявшее у истоков создания ШОС, Казахстан в рамках предстоящего председательства в этой авторитетной организации продолжит повышать ее глобальную роль, содействуя укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС. В этой связи, а также исходя из общих интересов, позвольте кратко представить приоритеты, которые, на мой взгляд, будут иметь стратегическое значение для всех государств – членов нашей Организации», - заявил К. Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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