ШОС отметил высокий уровень организации голосования на избирательных участках РК за рубежом

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) подвела предварительные итоги своей миссии по наблюдению за выборами в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава миссии наблюдателей от ШОС, заместитель генерального секретаря организации Чжан Хайчжоу проинформировал о том, что наблюдатели работают на избирательных участках г.Нур-Султан и других населенных пунктах Казахстана, а также избирательном участке РК в Пекине.

Побывав на избирательном участке №257, образованном при посольстве Казахстана в Китае в городе Пекине, глава миссии наблюдателей от ШОС отметил высокий уровень организации выборного процесса.

«Сегодня на этом участке по объективным причинам избирателей не так много, но организаторская работа находится на высоком уровне. Выборы проходят в очень организованной, спокойной и активной обстановке», - отметил заместитель генсекретаря ШОС.

Он также напомнил, что одна из задач ШОС – осуществление наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами в соответствии с положением организации. «Данная наша миссия уже 55-я по наблюдению за выборами. Первая миссия наблюдателей ШОС проводилась в Казахстане в 2004 году», - подчеркнул Чжан Хайчжоу.

В составе нынешней миссии аккредитовано 15 наблюдателей – представителей законодательных, избирательных органов, дипломатов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата организации.

Напомним, что ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.







