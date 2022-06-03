ШОС - наиболее успешная среди международных организаций - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили взаимодействие Казахстана с ШОС по таким приоритетным направлениям, как обеспечение региональной безопасности, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Также были затронуты ключевые аспекты деятельности организации в условиях современной геополитической ситуации.

Приветствуя Чжан Мина, Касым-Жомарт Токаев отметил, что генеральный секретарь ШОС вступил в должность на фоне сложной геополитической ситуации, в этих условиях организация должна играть особую роль.

«Казахстан является активным участником нашей организации. Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, я заявил о том, что эта организация является наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене, – сказал Глава государства.

Президент также акцентировал внимание на уникальности повестки дня ШОС, которая затрагивают широкий спектр проблем.

«Показательно, что Шанхайская организация сотрудничества не является конфронтационной по своей сути, она настроена на конструктив, на развитие сотрудничества между государствам и-участниками. Эта организация также нацелена на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Казахстан и далее будет активно участвовать в работе ШОС, и вносить свой посильный вклад в укрепление ее потенциала», – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства поблагодарил генерального секретаря ШОС за формирование миссии наблюдателей на предстоящий в нашей стране общенациональный референдум.

Чжан Мин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за доверие и поддержку при принятии решения совместно с другими лидерами ШОС о его назначении на пост генерального секретаря организации. Он заверил Президента в том, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации и сотрудничества с государствами-членами.

Дипломат высоко оценил успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и проводимые под руководством Президента масштабные реформы. Чжан Мин подчеркнул значительный вклад и активное участие нашей страны в развитии потенциала организации.

Во время беседы генеральный секретарь ШОС также проинформировал Президента о подготовке к очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется провести в сентябре в Самарканде.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.







