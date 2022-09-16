ШОС начала процедуру вступления Беларуси в организацию

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета глав государств-членов ШОС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что начаты процедуры по предоставлению Беларуси статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма – статуса партнеров по диалогу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Шавката Мирзиёева, расширение географического охвата является подтверждением востребованности Шанхайской организации сотрудничества, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание и динамизм.

«Благодаря твердой приверженности принципам открытости ШОС укрепляет взаимовыгодные отношения между странами-участницами и успешно углубляет международное сотрудничество. Расширяется состав ШОС, развиваются наши партнерские связи», - сказал глава Узбекистана.

Он отметил историческую значимость подписания меморандумов об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена ШОС, а также о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Государству Катар.

«Мы принимаем решения о начале процедур по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, Государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма – статуса партнеров по диалогу», - заявил Шавкат Мирзиёев. «Расширение географического охвата ШОС – еще одно подтверждение востребованности нашей Организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание и динамизм», - подчеркнул Президент Узбекистана.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Самарканде 15-16 сентября. Самаркандский саммит открывает новую страницу в деятельности организации. Впервые в мероприятии принимают участие лидеры 14 стран, а также руководители 10 авторитетных международных организаций.

В соответствии с повесткой дня предусматривается принятие солидного пакета документов по развитию и расширению деятельности организации, что станет началом новой эпохи для ШОС. Заседание стало первой за последние три года очной встречей лидеров ШОС после начала пандемии коронавируса.



