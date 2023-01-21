Шорт-трекисты принесли Казахстану седьмую медаль Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль зимней Универсиады-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.



Для сборной Казахстана эта медаль стала уже седьмой на проходящей Универсиаде. Ранее «золото» Казахстану принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также «летающий лыжник» Данил Васильев; «серебро» выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко; «бронзу» получили биатлонист Александр Мухин и женская сборная по лыжным гонкам.

Фото: sports.kz.