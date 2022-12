Шорт-лист претендентов на «Оскар» в 10 категориях представили в США

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Американская академия киноискусств представила в среду шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях. Как указывается на сайте академии, в список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошла американская лента «Навальный» (Navalny, 2022) режиссера Дэниела Роэра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Всего в данной категории из 144 соответствующих критериям отбора документальных фильмов в шорт-лист вошли 15 картин, из которых позднее всего пять будут выдвинуты на премию. В числе претендентов – работы «Все, что дышит» (All That Breathes, 2022) индийца Шаунака Сена, «Потомок» (Descendant, 2022) американки Маргарет Браун, «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed, 2022) американки Лоры Пойтрас, «Вулкан любви» (Fire of Love, 2022) Сары Досы, «Движение Джейн» (The Janes, 2022) Тии Лессин и Эммы Пилдс, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» (Moonage Daydream, 2022) Бретта Моргена и ряд других.

Шорт-лист претендентов на «Оскар» огласили также в категории «Лучший иностранный фильм», картины российских режиссеров в этом году в ней не представлены. В список вошли 15 фильмов, в том числе «Аргентина» (Argentina, 1985, 2002) режиссера Сантьяго Митре, «Корсаж» (Corsage, 2022) австрийского режиссера Мари Кройцер, «Близко» (Close, 2022) бельгийца Лукаса Донта, «Сент-Омер», (Saint Omer, 2022) француженки Элис Диоп, а также еще ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.

Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты».

Ранее пресс-служба Американской академии киноискусств сообщила, что 95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года. Планируется, что вручение статуэток традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Номинанты на одну из самых престижных наград в кинематографе будут объявлены 24 января.

На «Оскар» могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. В настоящее время премия присуждается в 23 номинациях.





Фото: © Carlo Allegri/ Getty Images