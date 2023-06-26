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    Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения

    26 Июня 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Каринова Шолпан Танатовна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

    Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

    Трудовую деятельность начала в 1994 г. учителем средней школы.

    В 1998-1999 гг. — учитель русского языка и литературы.

    В 1999-2000 гг. — учитель казахского языка в русских классах.

    В 2000-2002 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.

    В 2003-2004 гг. — методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе Отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

    В 2004-2005 гг. — директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

    В 2005-2008 гг. занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО.

    В 2008-2009 гг. — руководитель структурного подразделения аппарата акима г. Тайынша, СКО.

    В 2009-2012 гг. — заместитель начальника Управления образования СКО, г. Петропавловск.

    В 2012-2013 гг. — заместитель акима г. Петропавловска по социальной сфере.

    В 2013-2017 гг. — и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, г. Петропавловск.

    В 2017-2018 гг. — директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

    В 2018-2019 гг. — заместитель директора Центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы», г. Астана.

    В 2019-2021 годы работала вице-министром образования и науки РК.

    С сентября 2021 года — первый вице-министр образования и науки РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Отставки Образование Назначения Минпросвещения РК
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