Шоколад для диабетиков, косметика на основе шунгита, выращивание саженцев в пустыне: чем славится казахстанская наука

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О значимости поддержки казахстанской науки и ученых говорилось не раз. В нынешних условиях их исследования вызывают особый интерес. Однако нужно понимать, что отечественная наука не заканчивается изобретением вакцин, медикаментов. По ту сторону исследований можно разглядеть различные, вызывающие интерес фундаментальные научные открытия, пользующиеся спросом не только внутри страны, но и за рубежом.

На прошлой неделе корреспонденты МИА «Казинформ» заглянули в хранилище изобретений – Фонд науки, оказывающий содействие развитию приоритетных, инициативных, исследований. О шоколаде для диабетиков, косметике на основе шунгита, технологии выращивания саженцев в пустынной зоне и многих других проектах – подробнее в нашем материале.

2006 год. В Казахстане создается Акционерное общество «Фонд науки». С того момента организация выбрала своей миссией содействие развитию приоритетных, инициативных, рисковых исследований и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих практическую реализацию научных исследований в стране. Уже у входа в Фонд науки чувствуется атмосфера научных изысканий. Как на доске почета развешаны лучшие проекты грантополучателей – казахстанских ученых, сумевших найти применение своей разработке на практике и выйти на продажу.

«Запущено более 100 наукоемких производств, которые достигли этапа продаж с общим доходом 9,7 млрд тенге, при этом экспорт составил 289 млн тенге», - с гордостью рассказал председатель правления Фонда науки Арын Орсариев.

Ученые посвящают научным открытиям целые десятилетия, порой из-за отсутствия поддержки их уникальные разработки находятся без внимания, даже забываются, оставляя после себя лишь архивные бумаги. Однако Фонд науки не дает возможность ученым губить свой труд. Организация поддерживает подающие надежды проекты, которые станут востребованными, экспортоориентированными.

Одним из фундаментальных исследований глава Фонда науки называет микробное разнообразие экстремальных экосистем Казахстана. Автор проекта – академик А. Саданов. Ученые нашли бактерию розеофунги, которая поедает грибки. На основе нее они изобрели антибиотик, который убивает эти грибки. У антибиотика очень мало противопоказаний и цена ниже, чем у конкурентов. Именно это позволило ученым выйти на продажу и заработать на собственном труде.

Весьма интересным научным исследованием славится Карагандинский государственный технический институт, ученые которого изобрели антикоррозионное нанопокрытие. Карагандинские ученые нашли глину. Если ее термически обрабатывать, получаются наноконтейнеры, куда можно погружать антикоррозионный состав. Когда наноконтейнеры добавляют в краску, она становится антикоррозионной. Так получается эффективный формат антикоррозионного покрытия. Стоит отметить, что это покрытие повышает коррозионную стойкость черных и цветных металлов за счет использования галлуазитовых нанотрубок с увеличением срока службы на 40-50%.

Еще одна группа ученых придумала технологию добавления шунгита в резинотехнические изделия. Автором проекта является академик М. Наурызбаев. По словам Арына Орсариева, эта технология позволяет значительно улучшить условную прочность при разрыве, усилить удлинение.

К слову, из шунгита ученые помладше, в частности профессор С. Ефремов, научился изготавливать косметику. Шунгит – один из самых уникальных лечебных камней, обладающий лечебными свойствами. Шунгитная косметика, которую продает Казахстан, экспортируется в 30 стран мира. Продукт хорош низкой стоимостью, натуральностью и гиппоаллергенностью. Самое главное – ученые смогли выйти на рынок.

«Для нас проект считается успешным, когда не просто разрабатывают технологию, но и внедряют, получают за это деньги, создают рабочие места, привлекают инвестиции», - отметил глава Фонда науки.

Таких привлекательных проектов в копилке Фонда немало. Технология управления университетом e-univer, придуманная известным математиком Галимкаиром Мутановым, пользуется особым спросом среди студентов и преподавателей вузов. Помимо этого казахстанские ученые разработали технологию выращивания краснокнижных животных методом экстракорпорального оплодотворения.

В этой связи стоит упомянуть о научных открытиях ивестного академика Торегельды Шарманова. Казахская академия питания придумала рецепт сладкого шоколада без сахара для диабетиков. Сладость (шоколада) приобретается из-за того, что лактоза кобыльего молока (саумал) имеет сладкий привкус и в саумале лактозы намного больше, чем в коровьем молоке. В свою очередь, это лучшая профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Шоколад позволяет снижать массу тела и риск развития сахарного диабета, повышает иммунную систему. Ресвератрол фукоидан добавляют в этот шоколад. Отметим, что первый позволяет продлевать жизнь клеток, а фукоидан – в качестве специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания для повышения иммунитета и нормализации обменных процессов организма.

«Как Фонд науки нацеливаем грантополучателей на продажи. После этого они могут привлекать инвесторов, других компаний. Торегельды Шарманов говорил, что Корея интересуется этим продуктом. Нужно подчеркнуть, что Шарманов – один из главных ученых, который может не просто придумать, но и внедрить, зарабатывать на проекте. Одно дело – научиться придумывать технологии, другое дело – попробовать его внедрить. А самое сложное – продавать, конкурировать с другими. Это яркие примеры, на которые наши ученые должны ориентироваться», - подчеркнул глава Фонда науки.

Помимо правильной пищи и натуральной косметики, наших ученых волнуют экологические вопросы. Даже на этом они смогли выйти на рынок и заключить договора с экспортерами.

«В Кызылорде раньше водилось много судака. Даже бывало так, что сушеную рыбу использовали в качестве дров. Раньше в ней никто не нуждался, а сейчас эта рыба стала экспорториентированной. Но в 90-е годы немцы провели хорошее исследование, показав, что судак – один из полезных видов рыб. Так европейцы начали покупать много судака. Сейчас Казахстан экспортирует больше рыбы, чем мясо. Основной продукт по рыбе – сырдарьинский судак. Он стал настолько полезным, что его почти выловили. Институт рыбного хозяйства придумал технологию выращивания судака. Она оказалась настолько продуктивной, что институт начал выращивать рыбу. Получается, что они сделали качественный и более дешевый продукт», - поделился Арын Орсариев.

Не менее интересное изобретение ученых – технология выращивания саженцев в условиях Мангыстау.

«В Мангыстауской области соленая, сухая почва, зелени мало. Так получилось, что раньше содержание ботанического сада обходилось государству в порядка 60-70 млн тенге. Сейчас они делают продажи на 130-140 млн тенге. Получается, что за счет продажи они стали не иждивенческой государственной организацией, а зарабатывающей на своем труде научной организацией. Это один из лучших примеров того, как наука сама себя окупает и развивает.

Казахстанские ученые также доказали, что мебель можно изготовить не только из дуба, но и тополя.

«Почему в Казахстане много тополя, но мало дуба? Мебель делают из дуба, а из тополя не делают. Низкую плотность тополя можно использовать по-другому. То есть, добавить в древесину тополя молекулы мономеров, как это предложил Институт горного дела КазНИТУ. Так можно изготавливать модифицированные древесные материалы. То есть, из тополя можно производить мебель для дома», - рассказал глава Фонда.

Известный ученый Токмолдин вместе с Муниром Найфе придумали правильное направление фотонов света, который ускоряет рост растений. Для этого они изобрели лампы.

«Мы им выделили грант. В условиях теплицы они показали, как быстро растут растения. Они не стали просто продавать лампы, но добавили продажу овощей. В теплицах овощи и фрукты начали быстро расти и выросли до такой степени, что сейчас продают именно их. Были ученые физиками, а стали аграриями», - улыбаясь ответил Арын Орсариев.

Фонд науки поддерживал разные проекты, связанные с финансированием научных открытий, но последние пять лет Министерство образования и науки РК сфокусировало организацию на проектах коммерциализации научных результатов.

«Для страны дали первые неплохие итоги. В нас вложили 28 млрд тенге на коммерциализацию результатов научной деятельности. Ежегодно выделяется около 5,4 млрд тенге. За пять лет вовлекли в экономику около 9,7 млрд продажами. Уплочены налоги на сумму 3,7 млрд тенге. Доходы ученых, включая роялти, достигли 4,8 млрлд тенге. Внешние инвестиции привлекли на сумму 4,4 млрд тенге. В сумме вернули стране 36 млрд тенге. То есть, государство дало нам 28 млрд, мы вернули 36 млрд тенге. Считаем, что это хороший показатель. Но эта тенденция роста наблюдается в последние полтора года. Это мы считаем хорошим достижением», - подчеркнул глава Фонда науки.

По его словам, вопрос коммерциализации науки не решается за короткий срок, для этого понадобится определенное время.

«Если это ваша разработка, нужно сделать ремонт, помещение, найти сотрудников, покупателей, настроить и запустить дело, убедить покупателей в том, что продаем хороший продукт, привлечь инвесторов. Это тяжелый труд. Нужны долгие годы. В целом берем 6-7 летний цикл. Три года уходит на запуск и налаживание производства. Еще три года - мониторим постпроектно. Средства даем в течение трех лет, наблюдаем за целевым назначением средств», - рассказал Арын Орсариев.

С 2016 года Фонд начал проводить первый конкурс. В 2018-2019 году пошли первые продажи. В 2020 году организация достигла того, что окупили то, что было вложено.

«У нас был проект «СинтезГаз». Суть проекта заключается в том, что в специальные печки закладывают навоз, который под воздействием температуры перерабатывается в синтез-газ. Фактически производится газ, аналогичный природному, на нем можно готовить еду, обогревать кошары. Ученые придумали такую установку. Наша комиссия поддержала проект. В Осакаровском районе ученые запустили установку по синтез-газу. В лаборатории проект хорошо работал, но когда претворили в жизнь, она взорвалась. У ученых руки опустились. Психологически получили удар. Но им повезло. У них был партнер, который за свой счет нашел людей, которые продиагностировали и выявили проблему. Оказывается проблема заключалась в температуре сварки. Шов в сваренных печках начал распадаться при температуре свыше 400 градусов. Если бы сварка выдерживала больше градусов, синтез-газ получился бы. Тогда партнеры за свой счет наняли сварщиков, которые переварили котлы, перезапустили оборудование, и оно начало работать. Тем не менее, проект запустился, начал выпускать газ, отапливать и обеспечивать электричеством крестьянское хозяйство. Проект был запущен», - поделился глава ведомства.

По его словам, в копилке Фонда изначально было около 200 проектов, сейчас в портфеле 155 проектов. Но при всем этом 13 из них выросли до уровня экспортеров. Это уже показатель определенной конкурентоспособности.

«Очень важно иметь бизнес-партнера, который умеет продавать продукт, у него налажена система сбыта. А ученый может подсказать, как улучшить бизнес-процесс. Такой формат сотрудничества наиболее эффективный. Есть ученый, который предлагает идею, бизнес-партнер – предлагающий инфраструктуру. Мы выделяем средства. Сейчас видим, что когда три стороны помогают друг другу – результат хороший», - считает Арын Орсариев.

Помимо создания 100 наукоемких производств, 50 ученых получили постоянный источник пассивного дохода.

Например, ученый Назарбаев университета Алмагуль Кушугулова создала питательный напиток в виде йогурта, в котором 1 трлн пробиотиков. К ним она добавила пребиотики – вещество, которое заставляет пробиотические бактерии размножаться самим. Соотвественно это продлевает надолго полезный эффект. Питатальный напиток в разы полезнее. Она заключила договор с одной компанией, с каждой продажи этого продукта 10 % идут команде ученых. В прошлом году продажи были на 90 млн тенге. Она разработала продукт, лицензионным договором передала технологию и только осуществляет надзор. А сейчас уже занимается другими проектами. Этот формат самый лучший, когда ученые зарабатывают на своих знаниях», -подчеркнул Арын Орсариев.

«Наша задача сделать так, чтобы наука принесла отдачу. Мы хотим быть эффективными», - заключил глава Фонда науки Арын Орсариев. И это лишь часть трудов отечественных ученых, которые смогли заработать на собственном деле.



