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    Шокан Оразалин возглавил управление образования Акмолинской области

    25 Апреля 2023, 17:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Оразалин Шокан Жетписбаевич назначен руководителем областного управления образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ш. Оразалин родился в 1969 году в Северо-Казахстанской области.

    В 2007 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр агроинженерии», в 2013 году - Академию «Кокше» - «бакалавр истории», в 2020 году - Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова - «магистр экономических наук».

    Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. В разные годы работал учителем средней школы, мастером производственного обучения Щучинского гуманитарно-технического колледжа, Бурабайского аграрно-технического колледжа, колледжа экологии и лесного хозяйства города Щучинска, а также заместителем, затем директором Высшего технического колледжа г.Щучинск.

    До назначения занимал должность заместителя руководителя управления образования Акмолинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Образование Назначения
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