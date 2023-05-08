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    Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу

    8 Мая 2023, 00:37

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) завершился седьмой день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборную Казахстана на турнире представили четыре спортсмена. Главной сенсацией стало неожиданное поражение Сакена Бибосынова (51 кг): уже на старте турнира он проиграл раздельным решением судей индийскому боксеру Дипаку Кумару.

    Серик Темиржанов (57 кг) уверенно победил венгра Роланда Вереша, Нурканат Райыс побывал в нокдауне, но в итоге смог выиграть у доминиканца Виргилио де лос Сантоса Дельгадо, а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) деклассировал сирийского супертяжа Мохаммеда Млайеса.

    Сборная Узбекистана также была представлены четырьмя боксерами, и все они добились побед. Абдумалик Халоков (57 кг) выиграл у австралийца Сеньора Чарли, титулованный Хасанбой Дусматов (51 кг) уверенно прошел марокканца Саида Мортажи, Алохон Абдуллаев (75 кг) оказался сильнее китайца Меньяна Чжао, а Баходир Джалолов (+92 кг) нокаутировал австралийца Теремоану Джуниора.

    Что касается сборной России, то Эдуард Саввин (57 кг) после нокаута неожиданно проиграл индийскому боксеру Мохаммеду Хуссаму Уддину, а Василий Егоров (51 кг) уступил японцу Томое Цубои. Павел Сосулин (75 кг) добился победы в поединке с индийцем Сумитом.

    В составе сборной Кубы, которая является победителем медального зачета ЧМ-2021, выступили четыре боксера: все — успешно. Эрислан Ромеро (51 кг) победил казахстанского боксера Азата Махметова, представляющего Бахрейн, Сайдель Орта (57 кг) выиграл у доминиканца Хосе де лос Сантоса, Йоэнлис Эрнандес (75 кг) взял верх в противостоянии с иорданцем Ахмедом Альмхаратом, а Алехандро Арсола (+92 кг) оказался сильнее индийца Нарендера.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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