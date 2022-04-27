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    Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области

    27 Апреля 2022, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют опасность схода снежных лавин в горах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидрмет».

    «В период 28-29 апреля 2022 года в связи выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2 900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Происшествия Казгидромет Погода
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