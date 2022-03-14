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Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Марта 2022, 02:36
Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин, формирование склонового и местного стока, а также прохождение тало-дождевых паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выпадением значительных осадков в виде дождя и снега с 14 по 16 марта в горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин, формирование склонового и местного стока, а также прохождение тало-дождевых паводков», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит жителей и гостей воздержатся от походов в горную местность и следить за изменениями погодных условий.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в десяти регионах республики.

Кроме того, в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Алматинская область   Безопасность   Погода   МЧС  
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