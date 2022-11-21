Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о возможности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В период 22-25 ноября 2022 года в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в публикации пресс-службы.



