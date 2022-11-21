Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

    21 Ноября 2022, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о возможности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «В период 22-25 ноября 2022 года в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в публикации пресс-службы.
    Алматы Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сейсмологи РК зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана
    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 22 ноября в 19 регионах Казахстана
    Морозы прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня
    Мужчина спас пенсионера, рискуя своей жизнью в Алматы
    Популярное
    1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
    2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
    3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
    4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
    5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде
    Новости партнеров