Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В период 23-27 апреля 2022 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении.