Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

    22 Апреля 2022, 17:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «В период 23-27 апреля 2022 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Безопасность Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам