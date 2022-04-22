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Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Апреля 2022, 17:36
Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В период 23-27 апреля 2022 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в сообщении.

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