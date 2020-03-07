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Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы

7 Марта 2020 17:24
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Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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«В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 6-7 марта возможен сход снежных лавин», - сообщает Казгидромет.

Также не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.


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Ключевые слова: Алматы, Погода,
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