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      Восточно-Казахстанская область

    Сход лавин возможен в горах ВКО

    18 Марта 2022, 14:33

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с с 18 по 24 марта 2022 года сохраняется опасность схода лавин в горных районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «В период с 18 по 24 марта 2022 года в Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. В связи с неустойчивой структурой снега на склонах гор и повышением температурного фона в горных районах области возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

    Спасатели и специалисты Казселезащиты просят население не рисковать и не выезжать в район лавиноопасных участков.

    ДЧС ВКО напоминает:

    - не выходите в горы в снегопад и непогоду, после оттепели и при сильном ветре;

    - находясь в горах, следите за изменением погоды;

    - выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

    При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область ДЧС
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