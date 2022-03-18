Сход лавин возможен в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с с 18 по 24 марта 2022 года сохраняется опасность схода лавин в горных районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В период с 18 по 24 марта 2022 года в Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. В связи с неустойчивой структурой снега на склонах гор и повышением температурного фона в горных районах области возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели и специалисты Казселезащиты просят население не рисковать и не выезжать в район лавиноопасных участков.

ДЧС ВКО напоминает:

- не выходите в горы в снегопад и непогоду, после оттепели и при сильном ветре;

- находясь в горах, следите за изменением погоды;

- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112.



