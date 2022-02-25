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      Восточно-Казахстанская область

    Сход лавин возможен в горах ВКО

    25 Февраля 2022, 11:12

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с 25 по 28 февраля сохраняется опасность схода лавин в горных районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «В период с 25 по 28 февраля 2022 года в Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона, в горных районах области возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

    Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности. ДЧС ВКО не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны.

    «Учитывайте прогноз погоды, собираясь в горную местность. О штормовых предупреждениях и условиях погоды можно узнать в мобильном приложении «Дармен». Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и сильных порывах ветра. При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112», - напомнили спасатели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы Общество Погода
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