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Сход лавин возможен в горах ВКО

25 Февраля 2022 11:12
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Сход лавин возможен в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с 25 по 28 февраля сохраняется опасность схода лавин в горных районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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«В период с 25 по 28 февраля 2022 года в Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, усилением ветра и повышением температурного фона, в горных районах области возможен сход снежных лавин», - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности. ДЧС ВКО не рекомендуют выходить на крутые заснеженные склоны.

«Учитывайте прогноз погоды, собираясь в горную местность. О штормовых предупреждениях и условиях погоды можно узнать в мобильном приложении «Дармен». Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и сильных порывах ветра. При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112», - напомнили спасатели.

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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Регионы   #Общество   #Погода  
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