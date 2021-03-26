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    10:07, 26 Март 2021 | GMT +6

    Сход лавин возможен в горах Алматы - ДЧС

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе снежных лавин в горах в период 26-27 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 26 марта 2021 года информирует.

    «В связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 м), в период 26-27 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» - говорится в сообщении ДЧС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 26 марта будет неустойчивая погода. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе, юге и юго-востоке страны ожидается гроза.


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