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    Сход лавин произошел в ВКО

    16 Февраля 2022, 10:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Разбушевавшаяся непогода в Восточном Казахстане привела к самопроизвольному сходу лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    На местной автодороге Алтай-Малеевск-Путинцево района Алтай сошли две лавины 250 и 300 куб.м, которые полностью перекрыли автодорогу. Жертв и пострадавших нет. Дорога от снежной массы полностью очищена, проезд обеспечен.

    Специалистами филиала «Казселещита» заблаговременно даны рекомендации о закрытии дорог с 17 часов 15 февраля до 10 часов утра 16 февраля.

    Напомним, что в области 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог. С 15-17 февраля действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. В связи с этим, населению не рекомендуется выходить в горы, а проезжая мимо лавиноопасных очагов не останавливаться, а быстро проезжать опасную зону.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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