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    Шло тестирование государства на предмет его стабильности и прочности – Президент РК

    10 Января 2022, 13:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки.

    «Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались. Но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных преступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых, выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования», - сказал Президент РК.

    Отметим, что Сессия ОДКБ началась с минуты молчания. Почтили минутой молчания в память погибших в трагических событиях в стране.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ Президент Казахстана ЧП-2022
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