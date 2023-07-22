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    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене

    22 Июля 2023, 07:50

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сильным ветром частично сорвало кровлю жилого дома в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «21 июля в 18 часов 37 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра произошел срыв кровли 3х-этажного многоквартирного жилого дома, на предварительной площади 250 кв.м», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

    Незамедлительно к месту были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и местных исполнительных органов Карасайского района: 6 человек и 2 единиц техники.

    По прибытию на место вызова было установлено, что в результате шквального ветра произошёл частичный срыв кровли многоквартирного жилого дома, 1963 года постройки, на площади 250 квадратных метров. Это приватизированное общежитие, находящееся в частной собственности, общей площадью 700 квадратных метров. Проведены очистительные работы. Комиссионное обследование запланировано на 22 июля 2023 года.

    Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Происшествия МЧС
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