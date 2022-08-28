Школы ВКО готовы к началу учебного года

УСТЬ-КАМЕНОГРС. КАЗИНФОРМ - Вопрос дефицита кадров в сфере образования решается в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Ежегодно с 2017 года в рамках проекта «Білікті маман» выпускники школ области получают высшее образование по гранту акима области. За эти годы выделено 2306 мест на востребованные специальности, в том числе 450 в текущем году.

Что касается системы технического и профессионального образования, то здесь функционируют 42 колледжа, в которых обучается 16 215 студентов. В пяти колледжах продолжат действовать Центры компетенции, сообщили в управлении образования региона.

Успешно реализуется поручение Президента по внедрению механизма шефства представителей бизнеса над колледжами. В 21 государственном колледжем ВКО заключены меморандумы о шефстве с 26 представителями бизнеса.

Объем госзаказа по области на 2022-2023 учебный год составил 5 156 мест, в том числе 3 705 мест из местного бюджета.

«Если говорить о подготовке школ к учебному году, то на сегодняшний день у нас 342 образовательных учреждений, в которых будут учиться 95 тыс. школьников. Все школы Восточного Казахстана переходят на пятитидневную учебную неделю. Мы обеспечили всех учеников из многодетных и малообеспеченных семей школьной формой, обувью и бесплатным проездом. Все школы обеспечены учебниками. В зданиях завершен текущий, а в отдельных - капитальный ремонт», - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов по итогам совещания, посвященного началу учебного года.

По поручению Президента страны, в регионе строится 7 новых школ. Одна из них начнет работать уже в этом учебном году в городе Риддер. В том числе 2 новые школы будут введены в эксплуатацию в Курчумском районе - в поселке Жолнускау и в селе Урунхайка.

Власти также отметили, все школы на 100% обеспечены углем. Также 6 470 детей обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте. На эти цели из областного бюджета выделено 140 млн тенге.



