Школы Узбекистана переходят на традиционный вид обучения

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С III четверти учебный процесс во всех школах Узбекистана будет полностью переведен на традиционный вид обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Министерства народного образования Узбекистана в Facebook.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране в первом полугодии 2020-2021 учебного года образовательный процесс во всех школах проводился по выбору родителей в гибридной форме обучения.

Министерство народного образования Узбекистана сообщает, что с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и учитывая возвращение более 90% учащихся в школу, с 11 января 2021 года (т.е. с III четверти) учебный процесс во всех школах будет переведен полностью в традиционную форму обучения.



