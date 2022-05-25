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    Школы Семея отремонтируют на 611 млн тенге

    25 Мая 2022, 08:21

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 500 млн тенге выделили на ремонт учебных заведений в городе Семее. Еще 111 млн тенге выделят на капитальный ремонт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Semeynews.kz.

    В этом году на ремонт учебных заведений в Семее выделено 500 млн тенге. На проведение капитального ремонта также будет выделено дополнительно 111 млн тенге. Об этом на пресс-конференции в региональной службы коммуникаций рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

    «У нас каждая школа финансируется по подушевому финансированию. Вместе с попечительским советом школа сама решает, на что следует расходовать средства. Так, в школе № 11 требуется ремонт системы отопления, в школах № 17 и 40 требуется капитальный ремонт кровли. Текущий ремонт необходимо провести в 36 школах. Также будут приобретены новые интерактивные, инновационные и STEM-кабинеты», – сообщила Наталия Фесенко.

    Вместе с тем, будут выделены средства на приобретение мебели для школ.

    «За последние 10 лет для наших школ не так часто приобретали мебель, где-то она уже выходит из строя. В этом году продолжится приобретение мебели. В прошлом году школы закупили по 8-10 комплектов мебели, в этом году на эти цели выделено 88 млн тенге», – заключила руководитель отдела образования.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Образование Регионы Общество
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