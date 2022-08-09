Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства заявил, что к 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тыс. мест по новым строительным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях: дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем», - сказал Алихан Смаилов.

Он сообщил, что по этим направлениям ведется большая работа. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Проведена модернизация 1436 школ.

«По поручению Главы государства разрабатывается пилотный Нацпроект «Комфортная школа». К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тыс. мест по новым строительным стандартам», - сообщил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что уровень профессиональной квалификации педагогов будут контролировать в Казахстане.



