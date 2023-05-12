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    Школы Италии будут терять в среднем 120 тысяч учеников в год в следующем десятилетии

    12 Мая 2023, 10:16

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Количество учащихся в итальянских школах будет сокращаться на 120 тысяч в год в течение следующих 10 лет в связи с низкой рождаемостью. Такое заявление сделал в четверг министр образования Джузеппе Вальдитара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA.

    «Влияние демографического будущего на школы и образование в течение следующего десятилетия очевидно», — сказал Вальдитара в видеообращении к так называемым «Генеральным штатам рождаемости».

    «Картина тревожная», — продолжил он.

    По его словам, количество учеников сократится с 7,4 млн в 2021 году до чуть более 6 млн в 2033/34 учебном году, то есть количество детей каждый год будет на 110 000–120 000 меньше.

    Последствия снижения численности населения будут усугубляться эмиграцией молодых людей, которые учились в Италии, в поисках лучших возможностей в других странах. В течение следующих 10 лет демографический кризис наиболее сильно будет заметен в старших классах средней школы, затем в средней, начальной школах и детских садах.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Демография Италия Мировые новости
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