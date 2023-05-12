Школы Италии будут терять в среднем 120 тысяч учеников в год в следующем десятилетии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Количество учащихся в итальянских школах будет сокращаться на 120 тысяч в год в течение следующих 10 лет в связи с низкой рождаемостью. Такое заявление сделал в четверг министр образования Джузеппе Вальдитара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA.

«Влияние демографического будущего на школы и образование в течение следующего десятилетия очевидно», — сказал Вальдитара в видеообращении к так называемым «Генеральным штатам рождаемости».

«Картина тревожная», — продолжил он.

По его словам, количество учеников сократится с 7,4 млн в 2021 году до чуть более 6 млн в 2033/34 учебном году, то есть количество детей каждый год будет на 110 000–120 000 меньше.

Последствия снижения численности населения будут усугубляться эмиграцией молодых людей, которые учились в Италии, в поисках лучших возможностей в других странах. В течение следующих 10 лет демографический кризис наиболее сильно будет заметен в старших классах средней школы, затем в средней, начальной школах и детских садах.



