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    Школы и скверы будут на месте запланированных ранее жилых комплексов в Нур-Султане - акимат

    4 Апреля 2022, 15:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акиматом столицы отклонены предложения застройщиков по строительству ЖК, где имеется дефицит в социальных объектах. В рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» акиматом города особое внимание уделяется строительству социальных объектов и благоустройству общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Так, на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил) вместо многоквартирного жилого комплекса будет построена школа. Кроме того, в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа.

    В микрорайоне Акбулак по ул. К. Жалайыри отклонено строительство ЖК «Iconic». Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с озеленением.

    Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением (сквер) – на участке между поликлиникой № 9 и школой-гимназией № 77 в Есильском районе близ пр. Мәңгілік Ел.

    По ул. Кумисбекова, 9 – вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер.

    В квадрате улиц М. Горького – Косыгина – Челюскинцева – Ишимской вместо ЖК будет построен сквер.

    Между тем, еще одну школу вместо МЖК построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сығанақ, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акимат Строительство Жилье Общество
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