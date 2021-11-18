Школы и колледжи закрыли в Дели из-за критического уровня загрязнения воздуха

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Власти индийской столицы закрыли на неопределенный срок все школы и колледжи из-за критического уровня загрязнения воздуха. В мегаполисе также приостановлены строительные работы, а из одиннадцати угольных электростанций работают только пять, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Уровень PM2,5 - содержания в воздухе крошечных частиц, которые могут проникать в легкие людей, - в Дели значительно выше предельно допустимых норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Уровень PM2,5 от 0 до 50 свидетельствует о чистом воздухе, уровень от 51 до 100 - удовлетворительном. В Дели этот уровень сейчас составляет 400, а в некоторых районах города - 500.

Сочетание таких факторов, как автомобильные и промышленные выбросы, пыль и погодные условия, делают Дели самой загрязненной столицей мира. Воздух становится особенно токсичным в зимние месяцы, когда фермеры в соседних штатах сжигают остатки стеблей злаков после уборки урожая.

Масштабные фейерверки во время главного индийского фестиваля огней Дивали, который продолжается пять дней в ноябре, тоже ухудшают качество воздуха.

В этом году загрязнение воздуха стало настолько ужасным, что Верховный суд Индии предписал властям Дели, соседних штатов и федеральному правительству принять неотложные и чрезвычайные меры для решения проблемы.

После этого комиссия по контролю качества воздуха Дели объявила о срочных мерах.

Помимо закрытия школ на неопределенный срок, власти ввели запрет на въезд грузовиков в Дели и соседние штаты Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Раджастхан до 21 ноября. Исключение было сделано лишь для фур с товарами первой необходимости.

Комиссия также поручила властям Дели и соседних штатов рекомендовать компаниям разрешить до 50% своих сотрудников в ближайшие дни работать из дома, чтобы сократить степень загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей.