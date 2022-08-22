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    Школы и детсады Жамбылской области оснащают камерами видеонаблюдения

    22 Августа 2022, 09:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об оснащенности жамбылских школ компьютерами, камерами видеонаблюдения и учебниками сообщил заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более половины бюджета Жамбылской области направляется на сферу образования, - сказал Еркин Уйсимбаев. - В 2022 году на развитие сферы образования нашего региона направлено 244,4 млрд тенге, это 53% от бюджета области. Большое внимание со стороны управления образования уделяется оснащению школ современной техникой. Сегодня в школах области работает 51 771 компьютер, ученики активно используют их в учебном процессе. На один компьютер приходится четыре учащихся в сельской местности и пять в городской».

    Спикер отмечает, что все школы жамбылского региона обеспечены интернетом.

    «В четырнадцати школах скорость интернета составляет 8 мбит/с, в 430 учебных заведениях скорость достигает 100 мбит/с. Все компьютеры в школах подключены к информационной системе «Күнделік», - сообщил Еркин Уйсимбаев.

    На приобретение учебников в новом учебном году выделено 2,9 млрд тенге. Также в эту сумму входит обеспечение учеников необходимыми учебно-методическими пособиями и дополнительными учебными материалами. Планируется, что все учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%.

    «Сейчас ждем доставку учебников из типографии. Ожидаем получить их до 25 августа», - сообщил спикер.

    «Школы и детские сады усиленно оснащаем камерами видеонаблюдения. Обеспечить безопасность детей в образовательных учреждениях - это сейчас основной вопрос», - подчеркнул заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев.

    По данным областного управления образования, в 2022 году в Жамбылской области планируется открыть 24 детских сада на 2 197 мест. С начала года введено в эксплуатацию 11 частных детских садов на 1 600 мест. Дети от трех до шести лет охвачены дошкольным образованием на 100%.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Безопасность
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