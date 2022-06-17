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    Школы Алматы планируют в следующем году обеспечить автобусами

    17 Июня 2022, 18:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году будет реализована программа «школьные автобусы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопрос жителя Медеуского района, аким отметил, что на всех улицах города, где расположены школы, наблюдаются пробки.

    «Мы на следующий год планируем запустить программу «Школьные автобусы» для всех школ Алматы. Если частные школы к нам будут присоединяться, то их тоже с удовольствием возьмем. Мы предварительно поговорили с производителями, и Нурланом Смагуловым (бизнесмен - прим.ред.). У него есть возможность собирать автобусы. Запустим парк. Я думаю, что это очень сильно разгрузит город», - сказал Е. Досаев.

    Глава мегаполиса заметил, что все улицы в городе с 1 сентября до 25 мая сильно загружены.

    «Такая практика есть. Мы постараемся эту программу сделать. Рассчитаем наши возможности. Может поэтапно начнем. Но, по крайней мере, у меня такая идея есть. В следующем году мы эту программу реализуем. Это поможет разгрузить улицы», - добавил аким.

    Ранее сообщалось , что автобусный парк сельских школ страны в этом году пополнится 515 автобусами. Это позволит обеспечить безопасный подвоз детей до организаций образования и обратно домой.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Акимат Транспорт Безопасность
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