Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Школы Акмолинской области получили 15 новых автобусов

    25 Августа 2022 23:48

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 школьных автобусов, ключи от которых были вручены сегодня акимом региона Ермеком Маржикпаевым, заменят устаревший транспорт в районах области, а также городах Кокшетау и Степногорске. Поставка еще 50 автобусов ожидается до конца сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы региона, в текущем году в области будет организован подвоз более 5 тыс. детей из 207 населенных пунктов в 160 школ. При этом будет задействовано 188 автотранспортных средств, из которых 121 школьный автобус.

    «Для безопасной перевозки учащихся ежегодно проводится работа по закупу нового специального транспорта. Если за три года в области было приобретено 70 единиц автотранспортных средств на более 800 млн тенге, что позволило обновить автопарк на 40 %, то в этом году через лизинг будут поставлены 65 автобусов на сумму 2,6 млрд тенге. И сегодня мы вручаем ключи от первых 15, которые заменят устаревший транспорт. А оставшиеся будут поставлены до конца сентября», - отметил аким Акмолинской области Е. Маржикпаев.

    Новый автотранспорт собирался в Караганде. Автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности. На них предусмотрены защитные ремни, ограничители скорости до 60 км/ч, удобные стеллажи для школьных рюкзаков, наружные и внутренние громкоговорители.

    «Благодаря технике ученики сельских школ получат возможность больше участвовать в школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях», - добавил глава области.

    На сегодняшний день для подвоза детей к школам области задействованы 188 автотранспортных средств, среди которых 121 автобус и 67 микроавтобусов.


    Фото пресс-службы акима Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
    Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию
    Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
    Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров